Maxi incidente sulla Statale 36, nove persone coinvolte

Maxi incidente lungo la Statale 36 è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 20.30 nel tratto Lissone Ovest - Desio Sud, quasi in prossimità dello svincolo che porta a Desio.

Maxi scontro in superstrada

Carambola tra le auto che viaggiavano lungo la Valassina. L'incidente è avvenuto ieri sera, mercoledì 16 aprile, poco prima delle 20.30. Nove le persone coinvolte che viaggiavano sui veicoli che si sono scontrati. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica, non certo favorevoli le condizioni meteorologiche in quel momento con pioggia e vento. Giallo il codice con cui sono stati attivati i soccorsi al servizio regionale di emergenza urgenza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Tra le persone coinvolte anche due bambine di 10 anni

Nove le persone di età diverse che si trovavano sui mezzi al centro del maxi incidente, tra queste una donna di 52 anni, due persone poco più che trentenni, quattro giovani tra i 22 e i 25 anni e due bambine di dieci anni. Oltre alle ambulanze sul posto si è portata anche l'automedica. Fortunatamente l'incidente in Valassina si è rivelato meno grave del previsto. I feriti sono stati portati in codice verde all'ospedale di Desio e al Policlinico di Monza. Lungo la Statale 36 si sono verificati rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso.