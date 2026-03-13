Maxi multa a un venditore abusivo, merce sequestrata

Un lissonese è stato pizzicato dagli agenti della Polizia Locale in via San Giusto. Non aveva alcuna autorizzazione per il commercio itinerante.

Venditore abusivo multato dagli agenti della Polizia Locale di Meda.

Venditore abusivo in via San Giusto

Sui sedili della sua auto teneva cassette di frutta e verdura, ma anche bottiglie di vino e barattoli sott’olio, che vendeva in forma itinerante senza avere alcuna autorizzazione. Si è pertanto beccato una multa da 3mila euro un uomo di Lissone che giovedì mattina, 12 marzo 2026, durante un controllo di routine, è stato pizzicato dagli agenti della Polizia Locale in via San Giusto.

Non aveva alcuna autorizzazione al commercio itinerante

Sulla sua Hyundai Santa Fe teneva merce di vario tipo in bella vista. Agli agenti che gli si sono avvicinati per effettuare gli accertamenti del caso il presunto venditore ha riferito di essere in possesso della licenza per il commercio itinerante. Dai controlli effettuati con il Comune di Lissone è risultato che aveva presentato richiesta, ma non gli era mai stata rilasciata alcuna autorizzazione.

Multa da 3mila euro al venditore abusivo, merce sequestrata e auto confiscata

I vigili hanno quindi provveduto a sanzionarlo con una multa da 3mila euro e a sequestrare tutta la merce. L’auto è stata confiscata.