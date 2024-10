Maxi sequestro di droga: scovati in 4 auto 140 chili di cocaina

Un sequestro record, mai avvenuto prima nel nostro territorio: 142 chili di cocaina scovati all’interno di alcune automobili, pare quattro, nei box di un condominio di Agrate; altri 60 chili, per un totale di 202 chili, già ceduti e recuperati a Milano.

L'operazione dei Carabinieri , due albanesi arrestati

Questo l’incredibile esito dell'operazione messa a segno dai Carabinieri della Compagnia di Vimercate, che ha portato anche all’arresto di almeno un paio di persone, due albanesi del 1980 e del 1987, uno dei quali intestatario in affitto dei box in cui è avvenuto il sequestro e, pare, anche di un appartamento nella stessa palazzina.

Il blitz degli uomini dell’Arma è scattato ad Agrate nel primo pomeriggio di venerdì scorso, 27 settembre, ma se ne è avuta conferma solo nelle scorso ore.

Tre pattuglie dei Carabinieri sono piombate a sirene spiegate nel parcheggio davanti al condominio al civico 90 di via Giringhella, il quartiere residenziale alle spalle del centro direzionale Colleoni.

Chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco per forzare alcuni box

Pare che su una delle auto avessero con loro già un uomo in manette, che è stato fatto scendere e portato nella zona dei box, che si trovano al piano interrato. Poco dopo i militari hanno richiesto l’intervento sul posto anche di un mezzo dei Vigili del fuoco, a cui è stato chiesto di procedere all’apertura forzata delle saracinesche di alcuni box .

Una montagna di cocaina: più di 140 chili

All’interno i Carabinieri hanno trovato quello che probabilmente già sapevano: montagne di cocaina, pare occultate nelle automobili. Per un totale di 142 chilogrammi.

Un vero e proprio sequestro record. Non solo, sarebbe stato trovato altro materiale utilizzato per il confezionamento e lo smercio della droga. E forse anche contanti.

Altri 60 chili di droga a Milano

Nel frattempo i colleghi di Milano procedevano al fermo di una terza persona, anche questa albanese, a cui i primi due avrebbero poco prima ceduto una partita di ulteriori 60 chilogrammi di cocaina, anche questi recuperati, per un totale superiore ai 200 chili e un valore sul mercato inestimabile.

Un colpo grosso da parte degli uomini dell’Arma avvenuto sotto gli occhi degli altri residenti della palazzina, del tutto estranei e ignari di quanto accadesse in quei box.