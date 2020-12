Meda, il Covid si porta via il mitico “Ul Regin”

Il Covid si porta via il mitico “Ul Regin”, all’anagrafe Riccardo Proserpio. Lo storico ex massaggiatore dell’Ac Meda si è spento a 106 anni.

Il 26 aprile aveva festeggiato il traguardo dei 106 anni in casa di riposo, coi famigliari che a causa dell’emergenza sanitaria gli avevano fatto sentire tutto il loro calore a distanza, con una videochiamata. Si è dovuto arrendere al Covid-19 il mitico massaggiatore e infermiere dell’Ac Meda 1913, un’istituzione per la società calcistica bianconera ma anche per tutta Meda. Ha contratto il virus nella Rsa Groane di Cesano Maderno, dove era ricoverato dal 5 marzo.

