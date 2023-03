Meda in lutto per "il signore dei cappelli"

Dopo quello per la scomparsa di Olivano Gennari, un altro lutto ha colpito Meda. Si è infatti spento a 81 anni Giorgio Bellini, denominato "il signore dei cappelli" per via della sua storica cappelleria e pelletteria in corso Matteotti.

Addio a Giorgio Bellini, signore dei cappelli

L'attività, fondata nel 1894 dai nonni di Bellini, originari del Lago Maggiore, è una vera e propria istituzione a Meda ed è molto conosciuta anche oltre i confini cittadini proprio per essere una delle poche cappellerie rimaste. Un negozio di famiglia, portato avanti prima dai genitori, poi da Bellini insieme alla moglie Milena Berneri. Anche se, spiega il figlio Alberto,

"Il lavoro principale di papà inizialmente era al Banco Desio, per cui la cappelleria era gestita principalmente dalla mamma e lui la affiancava nei ritagli di tempo".

Da cappelleria a pelletteria

Il negozio, che inizialmente aveva un'unica vetrina con esposti cappelli e ombrelli, negli anni '80 si è ampliato diventando una vera e propria pelletteria, dove si possono trovare anche guanti, scarpe e borse. E dove stanno di casa anche la gentilezza, la professionalità e l'attenzione al cliente, che per Bellini e la moglie sono sempre stati dei capisaldi. Ora a portare avanti l'attività c'è Alberto, uno dei tre figli.

Oggi l'ultimo saluto al signore dei cappelli

In tanti si sono stretti ai famigliari in questo momento di dolore. Oggi, giovedì 16 marzo 2023, alle 15.30 nella chiesa Santa Maria Nascente verrà dato l'ultimo saluto allo stimato signore dei cappelli.