Meda in lutto per l’ex presidente dell’Aido, soccorritore e volontario

Meda in lutto per Ciro Del Giudice, ex presidente dell’Aido, soccorritore di Avis Meda e volontario dell’Ac Meda.

Meda in lutto per Ciro Del Giudice, sentinella del Polo

Il quartiere Polo ha perso la sua «sentinella»: Ciro Del Giudice si è spento a 75 anni all’ospedale di Desio, a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ma gli acciacchi che lo hanno indebolito nel fisico non hanno mai intaccato il suo spirito.

Ex presidente dell’Aido e soccorritore di Avis Meda

«Teneva molto al Polo e se c’era qualche problema non esitava a fare segnalazioni al Comune, affinché si intervenisse rapidamente per risolverlo – spiegano i famigliari – Si è sempre dato da fare e voleva rendersi utile per il prossimo: negli anni ‘80-‘90 è stato soccorritore di Avis Meda, oltre che donatore, effettuando oltre 50 prelievi di sangue». Non solo: è stato anche presidente del Gruppo comunale dell’Aido e l’attuale consiglio direttivo si è stretto attorno alla famiglia in segno di profondo cordoglio per una perdita così grande.

Volontario dell’Ac Meda

Per oltre mezzo secolo e fino all’anno scorso ha anche fatto il volontario per l’Ac Meda, rendendosi disponibile a controllare i biglietti e gli abbonamenti all’ingresso dello stadio di via Icmesa. «Cinquantadue anni di onorato servizio non li dimenticheremo mai, il tuo Meda cercherà di regalarti soddisfazioni anche da lassù. Ciao grande Ciro e grazie, se siamo quelli che siamo, lo dobbiamo anche a te», il ricordo della società bianconera.