Mercato europeo: annullata la tappa di Cesano Maderno

La scelta di annullare l’evento dal grande richiamo è stata dettata dalla situazione emergenziale sanitaria in provincia di Monza e Brianza. Comune e organizzazione hanno lavorato a lungo per adottare ogni genere di precauzione, prevedendo di attuare le norme più severe in materia di prevenzione del rischio di contagi. Nonostante l’impegno organizzativo messo in campo, alla luce della crescita dei casi di Covid-19 , l’Amministrazione ha però ritenuto necessario annullare la manifestazione facendo prevalere la prudenza. Spiega una nota ufficiale del Comune: