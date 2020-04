Mercatone Uno: furto fallito, ladri in manette

Furto fallito e ladri in manette al Mercatone Uno di Cesano Maderno chiuso da maggio 2019.

Furto fallito al Mercatone Uno

Speravamo di farla franca grazie alle strade deserte per le restrizioni anti contagio da Covid-19 e alla conoscenza approfondita del loro bersaglio. Non avevano fatto i conti con i Carabinieri. Sono finiti in manette i due seregnesi, di 60 e 35 anni, che nei giorni scorsi hanno cercato di svaligiare il Mercatone Uno di Cassina Savina.

Due seregnesi in manette

I due seregnesi avevano già quasi caricato dodici elettrodomestici sul loro furgone quando sono stati accerchiati e bloccati dai militari della locale Tenenza. Il più giovane dei due è un ex magazziniere del punto vendita, e quindi sapeva bene come muoversi all’interno del capannone sigillato da quasi un anno. Nei giorni precedenti l’allarme anti intrusione era scattato più volte, ma al loro arrivo in via Don Luigi Viganò i Carabinieri non avevano mai trovato nessuno. L‘altro giorno, alle 17, quando l’allarme è entrato di nuovo in funzione, i militari si sono precipitati con tre pattuglie e hanno sorpreso in flagrante i due uomini. La merce, dal valore di diverse migliaia di euro, è stata rimessa a posto.