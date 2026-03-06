A Cesano Maderno, l’Unità specialista gestione del territorio della Polizia Locale guidata dal comandante Gabriele Caimi ha sanzionato il titolare di un esercizio che vendeva prodotti alimentari non garantendone la corretta conservazione e senza la prescritta tracciabilità.

Merce conservata male: sanzionato commerciante

Il controllo ha richiesto la collaborazione di Ats per le verifiche tecnico-specialistiche del caso, al termine delle quali la Polizia Locale ha provveduto a elevare una sanzione amministrativa da 1.500 euro. La merce mal conservata è stata sequestrata. Continua quindi l’attività di controllo negli esercizi commerciali da parte dell’Unità istituita per dedicarsi alla sicurezza dei consumatori e alla tutela dei commercianti regolari.

Venditore abusivo al mercato di piazza Facchetti

Nell’area del mercato di piazza Facchetti, inoltre, durante i controlli del venerdì contro l’abusivismo commerciale, nelle ultime settimane è stato elevato un verbale per commercio abusivo senza la prescritta autorizzazione (sanzione da 5. 164) a un venditore di ortaggi. La merce è stata sequestrata. Parte è stata data in beneficenza ad associazioni del territorio, come consuetudine, altra parte è stata distrutta dato il cattivo stato di conservazione.