Mesi intensi di attività per la Polizia locale di Triuggio

Dall'inizio dell'anno sono state ritirate 9 patenti, sequestrati 34 veicoli, sanzionati 80 per mancata revisione e sporta una denuncia per ricettazione

Sei mesi impegnativi per la Polizia locale di Triuggio con 34 veicoli sequestrati, 9 patenti ritirate, 80 veicoli sanzionati per mancata revisione e una denuncia per ricettazione.

L'attività della Polizia locale

Mesi di intensa attività per la Polizia locale di Triuggio, che dall’inizio dell’anno ha portato avanti un lavoro capillare sul territorio, sia in termini di controllo generale che di vigilanza stradale. Gli agenti hanno proceduto al sequestro di 34 veicoli privi di assicurazione, al ritiro di 9 patenti di guida per l’uso del cellulare durante la guida e hanno sanzionato 80 veicoli per mancata revisione. Un conducente, inoltre, è stato sorpreso alla guida di un veicolo privo di patente. Il comandante, Ciro Scognamiglio, da poco subentrato alla guida del corpo al posto del predecessore comandante Fabrizio Incerto, ha sottolineato come si tratti di «violazioni tra le più gravi del codice della strada, in grado di compromettere seriamente la sicurezza della circolazione».

Dati preoccupanti

«I dati sono preoccupanti – ha dichiarato il comandante Ciro Scognamiglio – ma sono anche il risultato di un impegno concreto da parte del nostro gruppo di agenti che si sono dimostrati competenti, preparati e motivati». L’attività di controllo continuerà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade di Triuggio e sensibilizzare i cittadini al rispetto delle norme stradali.

Ritrovata un’auto rubata: denunciato un uomo per ricettazione

Durante un controllo di routine, la Polizia locale ha inoltre ritrovato un’auto rubata e denunciato il conducente per ricettazione. Gli agenti, impegnati in un servizio di pattugliamento nel centro del paese, hanno notato un veicolo in sosta sul marciapiede. Da quella che sembrava una semplice verifica è emerso un caso ben più grave. Alla richiesta dei documenti, il conducente – di origine straniera – non era in grado di fornire la carta di circolazione né l’assicurazione. Questo ha insospettito gli operatori, che hanno proceduto con i controlli nelle banche dati ministeriali, scoprendo che sull’auto pendeva una denuncia per appropriazione indebita. Nonostante le giustificazioni addotte dal conducente, è scattata la denuncia. Il veicolo è stato sequestrato e, dopo la convalida dell’autorità giudiziaria di Monza, è stato restituito al legittimo proprietario. Il comandante Ciro Scognamiglio ha espresso il proprio ringraziamento agli agenti per l’intervento, sottolineando l’importanza del loro costante impegno nel garantire una maggiore sicurezza sul territorio, in linea con gli obiettivi fissati dall’Amministrazione comunale.

