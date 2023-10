Un recupero complesso quello effettuato ieri mattina, lunedì 30 ottobre, dai Vigili del fuoco brianzoli intervenuti a Cornate d'Adda a seguito del ribaltamento di un autocarro.

Mezzo pesante si ribalta: intervengono i Vigili del fuoco con l'autogrù

L'incidente si è verificato intorno alle 7.30 in via Lanzi. Immediatamente è scattato l'intervento dei pompieri: sul posto è stata inviata l'autopompa della sede centrale di Monza e l'autogrù dal Comando di Milano, intervenuta proprio per la rimozione del mezzo.

La scorsa settimana un incidente analogo

Un incidente analogo era avvenuto la scorsa settimana sempre nello stesso punto. Un camion aveva perso il carico lungo la Provinciale ed enormi lastre di metallo erano cadute al centro della carreggiata: per fortuna, anche in questo caso, nessun ferito.