A Seregno investito da un'auto un minorenne che era in sella alla bicicletta. E' stato trasportato all'ospedale di Monza.

Minorenne in bicicletta investito da un'auto

Ieri, mercoledì 17 gennaio, poco prima delle 20.15 momenti di apprensione per un incidente in via San Vitale, all'incrocio con via Santa Valeria, a ridosso del centro città. Un ciclista di 16 anni è stato investito da un'auto ed è rimasto ferito. Sul posto è accorso il personale del 118 con un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano: dopo le prime cure sul posto, il minorenne è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Il ragazzo, di origini pakistane, risiede a Meda.

La collisione all'incrocio di via San Vitale

Illeso l'automobilista, T. M. le iniziali del suo nome, un italiano che vive a Desio. La Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi in via San Vitale, ha ricostruito la dinamica del sinistro all'ora di cena. La bicicletta, proveniente da via Colombo, ha svoltato a sinistra in direzione di Santa Valeria ed è entrato in collisione con la vettura che procedeva in direzione opposta, da via San Vitale verso via Colombo.