"Miracolo" di Natale: ritrovato alle porte di Lodi il trattore rubato

Ha tentato il colpo grosso rubando un trattore e poi facendo perdere le proprie tracce. Ma la sua fuga è durata poco più di 24 ore: intercettato alle porte di Lodi, nel Comune di Mediglia, il ladro ha dovuto abbandonare il mezzo agricolo e darsi alla macchia.

Furto con lieto fine

Una brutta storia che però si è conclusa con il lieto fine quella che ha avuto per sfortunato protagonista un 35enne titolare dell’omonima azienda agricola di Roncello. Il furto era avvenuto alle prime luci di giovedì scorso, intorno alle 6.30 del mattino:

"Me ne sono accorto però solo nel pomeriggio, quando mi sono recato alla rimessa per utilizzarlo - spiega il diretto interessato - Una volta arrivato davanti ai cancelli ho capito che qualcosa non andava, perché i lucchetti erano stati tranciati. Quando poi sono entrato, il timore si è trasformato in realtà, perché il trattore era sparito".

La denuncia e l'appello

Il giovane titolare d’azienda si è immediatamente rivolto alle autorità sporgendo denuncia per il furto subito. Gli agenti della Polizia locale di Roncello hanno preso in consegna le immagini delle telecamere di sicurezza attive sul territorio, diramando l’allerta e segnalando la targa del mezzo rubato. Dai video di sicurezza in mano alle Forze dell’ordine si vedeva il ladro alla guida del trattore sbandare vistosamente ed entrare in un campo, fare qualche giro e poi scappare in direzione di Basiano approfittando della nebbia. Fino al giorno seguente, quando invece è "ricomparso" nei pressi di Mediglia, dove è stato intercettato dalla Polizia locale.

Trattore recuperato

Dopo un breve inseguimento, il ladro ha capito che mai avrebbe potuto seminare gli agenti, abbandonando il mezzo agricolo all’interno di un campo, con il motore ancora acceso, prima di darsela a gambe per evitare guai peggiori. Una volta recuperato il trattore, i vigili hanno contattato il legittimo proprietario avvertendolo della bella notizia.