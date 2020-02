Morso nelle parti intime da un cane

Il cane l’ha morso nelle parti intime, ferendolo al pene e allo scroto tanto che si è reso necessario il trasporto all’ospedale San Gerardo di Monza.

Il morso del cane

L’aggressione si è consumata oggi pomeriggio, poco prima delle 15 a Nova Milanese. Un uomo di 40 anni, C.L., stava percorrendo via Venezia, nei pressi del giardino pubblico, quando è stato aggredito da un cane. L’animale si è avvinghiato alle parti intime, mordendole, nonostante il tentativo del quarantenne di “difendersi” con un braccio, fino a quando il cane si è staccato. L’allarme è scattato in codice giallo e, in via Venezia, è giunta una pattuglia della Polizia Locale e un’ambulanza. I soccorritori hanno prestato le prime cure al malcapitato direttamente sul posto, poi l’hanno caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Qui i medici gli hanno diagnosticato ferite a un arto superiore, allo scroto e al pene