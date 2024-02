Morte di Vicenzina Maggioni, assolto l'autista del camion della raccolta rifiuti. La donna, 74 anni, nel novembre del 2022 era stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada a Mezzago.

I risultati della perizia

Nessun colpevole per la morte di Vicenzina Maggioni, la 74enne uccisa da un camion dei servizi ambientali in manovra, a pochi passi dal comune di Mezzago, la mattina del 10 novembre 2022. Il 53enne V.S., autista del mezzo, è stato assolto al termine del processo celebrato a Monza con il rito abbreviato davanti al gup Silvia Pansini. Il tribunale aveva disposto un perizia cinematica, per accertare se l’uomo alla guida avrebbe potuto effettivamente evitare l’impatto con la donna, come sostiene la procura, oppure se questa si trovava effettivamente “nell’angolo cieco” del camion, come opposto dalla difesa. La perizia ha confermato questa seconda conclusione, escludendo così la responsabilità dell’imputato. Al processo non risultavano costituiti parte civili i familiari della vittima, che avrebbero già ricevuto un risarcimento.

La tragedia risale al novembre del 2022

La tragedia risale al novembre del 2022. La donna, 74 anni, si trovava a pochi passi da casa, nei pressi del palazzo comunale, quando un camion dell'immondizia l'ha travolta, senza lasciarle scampo, mentre attraversava la strada. La tragedia si era consumata poco dopo le 10 del mattino lungo via Fratelli Brasca, la via perpendicolare al comune, all'altezza del civico 5. Sul posto, ancora prima dei soccorsi, si erano precipitati alcuni membri dell'Associazione Volontari, che ha sede proprio in municipio. Per la donna, sin dai primi momenti, le speranze erano però ormai vane. Molto conosciuta in paese, Vicenzina Maggioni ha lasciato un marito e un figlio.