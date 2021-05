Morto a 19 anni in moto, era uno studente del Floriani

E’ piombata come un macigno all’istituto superiore Floriani di Vimercate la notizia della tragica morte di Carlo De Rosa, 19 anni, residente a Monza.

Fatale per il giovane è stata una caduta dalla sua moto avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 maggio, a Monza, lungo via Foscolo. E’ molto probabile che il 19enne, vista l’ora, attorno alle 14, stesse tornando verso casa al termine delle lezioni nella scuola di Vimercate.

Il giovane, che era diretto verso la rotonda di via Buonarroti, ha perso il controllo della sua motocicletta, una Tm 530, una motard, ed è stato sbalzato di parecchi metri: ha urtato il cordolo dell’aiuola che separa la pista ciclabile dalla carreggiata. Un urto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo.

Carlo De Rosa frequentava l’ultimo anno al Floriani di via Cremagnani a Vimercate. Era quindi in procinto di diplomarsi.

Il dirigente scolastico Daniele Zangheri ha disposto nella mattinata di oggi (e alle 21 per i corsi serali) che le classi osservassero un minuto di silenzio.

“Si porta a conoscenza di tutta la comunità della scuola che ieri, giovedì 26 maggio, nel pomeriggio, il nostro studente Carlo di classe quinta ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale – ha scritto il preside in una circolare diffusa nella mattina di oggi, giovedì – Per ricordare Carlo, verrà osservato un minuto di silenzio il cui inizio sarà segnalato con un prolungato suono della campanella, così come la sua conclusione. Per l’orario mattutino il minuto di silenzio inizierà alle 10.30. Per l’orario serale inizierà alle 21. Tutta la comunità scolastica si stringe alla famiglia in questo momento di grande dolore”.