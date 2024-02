Un drammatico incidente si è portato via don Giorgio Ferrario, parroco 82enne di Curiglia con Monteviasco, nel Varesotto, con un passato anche in Brianza. Il prete infatti era stato anche professore ad Arcore.

Morto don Giorgio Ferrario, era stato professore al Seminario di Arcore

Don Giorgio è deceduto nella giornata di ieri, martedì 6 febbraio, dopo una caduta di oltre 100 metri in un burrone a lato della Sp6, strada montana che collega il piccolo paesino della Val Veddasca dove era parroco da anni con il resto della provincia di Varese.

L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 e sul posto si sono portati i Carabinieri, i Vigili del fuoco e i soccorsi, compresa l'eliambulanza ma nonostante l'intervento per don Giorgio non c'è stato nulla da fare.

Don Giorgio Ferrario era nato a Varese nel 1941 ed era stato ordinato sacerdote in Duomo a Milano nel 1966. Le prime esperienze le fece proprio in Brianza, ad Arcore, dove rimase dal 1966 al 1972 come Professore al Seminario. Successivamente e fino al 1972 continuò ad insegnare, ma presso il seminario di Merate. Nel 1976 il trasferimento a Curiglia con Monteviasco come parroco, dove è rimasto stabilmente fino alla tragica scomparsa di ieri.

(foto di copertina dal sito della Diocesi Ambrosiana)