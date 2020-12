Morto sotto il furgone in via Magenta a Seregno, forse il pedone ha avvertito un malore fatale. Proseguono le indagini della Polizia locale dopo l’incidente di lunedì pomeriggio: l’autopsia ha escluso l’impatto della vittima con il furgone quale causa del decesso.

Morto sotto il furgone, forse è stato un malore

Proseguono le indagini della Polizia locale sull’incidente di lunedì pomeriggio, nel quale è rimasto ucciso un marocchino di 42 anni. Lo straniero, senza fissa dimora, è finito sotto un furgone all’ingresso di un cortile sul lato destro di via Magenta. Il corpo riverso a terra non è stato schiacciato dal mezzo perché è rimasto fra le ruote. La conducente, una 48enne seregnese, non si sarebbe nemmeno accorta della presenza dell’uomo, riverso a terra.

L’autopsia sul corpo del 42enne

L’autopsia sul corpo del nordafricano, effettuata mercoledì 16 dicembre all’Istituto di medicina legale a Milano, ha escluso che la causa del decesso sia stato l’impatto del veicolo contro il pedone. In attesa di ulteriori riscontri dai medici legali, non si può escludere che l’uomo sia stato colto da un malore improvviso che lo ha fatto cadere a terra. Non si può escludere neppure che fosse già privo di vita al momento dell’arrivo del furgone, modello Renault Kangoo.

Indagata la conducente del veicolo

Mentre proseguono le indagini, la conducente seregnese è indagata per omicidio colposo. Gli agenti della Polizia locale, temporaneamente, le hanno ritirato la patente mentre il veicolo, privo di segni di collisione, è sotto sequestro in caso di ulteriori accertamenti. L’esito dell’autopsia sembra alleggerire in maniera significativa la posizione della donna al volante del mezzo.

Torna alla home page