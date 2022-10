Mostra un sacco con la scritta "rapina": colpo riuscito in farmacia. E' accaduto in via Milano a Desio.

Colpo riuscito a Desio alla farmacia di via Milano

A segno la rapina alla Farmacia Mp in via Milano nel tardo pomeriggio di venerdì. È stata colta alla sprovvista la dipendente della farmacia di turno quel pomeriggio. Era sola, senza le colleghe e in coda c’era solo una ragazza. Improvvisamente è entrato un uomo con la mascherina sul volto e senza dire una parola ha mostrato un sacco bianco con la scritta "rapina". "Inizialmente sono rimasta pietrificata, non sapevo cosa fare. Avevo però appena battuto cassa alla signora che se n’era appena andata e quindi i soldi erano in vista", ha affermato la farmacista.

La reazione

Lei non ha opposto resistenza e il malvivente si è spostato dietro al bancone, quindi ha prelevato dalla cassa il contenuto della giornata della farmacia. "Non ha più detto nulla, ha preso tutto ed è fuggito", ha proseguito nel racconto la farmacista. I Carabinieri sono arrivati di lì a poco. "Non lo saprei riconoscere. Non è la prima volta che subiamo rapine e furti in questa zona, anche se in prima persona non mi era mai capitato e sono rimasta scossa".

Bandito in fuga con il bottino

A quanto risulta dalle testimonianze il bandito è andato via con la sua auto che aveva parcheggiato all'esterno, ma non è stato ancora rintracciato. È riuscito a scappare con il bottino. Il colpo è avvenuto nel tardo pomeriggio lungo una delle arterie cittadine più trafficate. La scorsa settimana in zona era stata messa a segno una rapina in banca a Bovisio Masciago.