Il motociclista ferito non è in pericolo di vita

Ha riportato molteplici e gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita e neppure in prognosi riservata, il motociclista coinvolto nell'incidente di domenica in via Colombo a Seregno.

La dinamica dell'incidente in moto

E' un 42enne il centauro ferito in maniera seria dopo lo schianto contro un'auto, domenica poco dopo le 13 in via Colombo, all'altezza di via Polo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, titolare dei rilievi, l'uomo procedeva in via Colombo in direzione del centro città quando è stato urtato dalla vettura che viaggiava in senso opposto. Alla guida della vettura un 75enne residente in città, forse intento a svoltare a sinistra per immettersi in via Polo.

Il motociclista ricoverato all'ospedale Niguarda

La dinamica del sinistro è comunque in fase di analisi da parte della Polizia Locale. Dopo l’urto il centauro, casa a Meda, è sbalzato dalla sella e ha fatto un volo di una decina di metri prima di ricadere sul marciapiede. L'uomo è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano: non si è reso necessario il ricovero in Rianimazione, ma è allettato in un reparto di degenza ordinaria per le lesioni subite.