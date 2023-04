Brillante attività della Polizia Locale di Barlassina sul fronte degli sversamenti abusivi di rifiuti nei cestini pubblici: dieci persone sono state sanzionate per aver gettato nei contenitori stradali i sacchi domestici.

Multa a chi abusa dei cestini, dieci sanzionati

Nelle scorse settimane gli agenti sono stati impegnati nell’individuazione degli scarichi abusivi, un’operazione per sanzionare chi sporca in paese e chi usa i cestini pubblici come se fossero la propria pattumiera.

Grazie alla videosorveglianza e alle segnalazioni dei cittadini, dieci persone sono state riconosciute dai vigili che hanno poi notificato loro la sanzione amministrativa prevista per questo uso improprio dei cestini.

Questo tipo di violazione è particolarmente sgradevole per almeno due motivi. In primo luogo rende il paese più sporco e dà l’impressione di un degrado generalizzato. In secondo luogo impedisce l’uso corretto dei cestini pubblici, pensati per piccoli rifiuti, cartacce o lattine, che naturalmente non si possono buttare per terra.

Non erano mancate le polemiche nei mesi scorsi sulla scarsa cura che il Comune ha dei propri cestini pubblici e adesso si può dire che la Polizia Locale ha risposto con i fatti, prendendo in mano i nastri delle telecamere e trovando chi riempie i cestini con le proprie pattumiere.

Ancora una volta si è poi dimostrata particolarmente utile la collaborazione fra Forze dell’ordine e cittadini. Il comandante dell Polizia Locale Giovanni Ranno ha dichiarato:

«Sono state fondamentali le segnalazioni dei barlassinesi. Confido in una collaborazione ancora più frequente con la cittadinanza per individuare un numero maggiore di trasgressori».

(foto archivio)