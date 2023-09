Multato parcheggiatore abusivo all'ospedale

Multa e ordine di allontanamento per un 40enne romeno di professione... parcheggiatore abusivo all'ospedale di Seregno.

I reclami degli utenti dell'ospedale

Questa mattina, mercoledì 20 settembre, pochi minuti prima delle 11 alcuni cittadini hanno richiesto l'invio di una pattuglia della Polizia Locale nei pressi dell'ingresso dell'ospedale Trabattoni Ronzoni di via Verdi. Un parcheggiatore abusivo, con insistenza e maleducazione, chiedeva denaro per "controllare" le auto in sosta. Un comportamento odioso perché perpetrato nei pressi di una struttura medica.

Multato il parcheggiatore abusivo

Presso il nosocomio di via Verdi è accorso immediatamente il Nucleo di sicurezza urbana. Il parcheggiatore abusivo è stato sorpreso in flagrante: gli agenti della Polizia Locale gli ha comminato una sanzione amministrativa di 765 euro e notificato un ordine di allontanamento dal luogo. Si tratta di un uomo senza fissa dimora, proveniente dalla Romania, di 40 anni. Nei giorni scorsi un altro intervento della Polizia Locale in centro città.