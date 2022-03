Triuggio

Un 40enne ha imprecato contro un agente di Polizia locale e si è beccato una sanzione pari a 100 euro.

E’ costata cara a un quarantenne la bestemmia pronunciata davanti a un agente di Polizia locale nei pressi delle scuole, incurante della presenza di bambini che hanno assistito alla scena.

Multato per la bestemmia davanti alle scuole

L’episodio è successo giovedì scorso, intorno alle 8.45, in via De Gasperi a Triuggio, nei pressi della scuola primaria «Paolo Borsellino» quando un quarantenne, residente nella zona, non ha rispettato i segnali manuali indicati da un agente di Polizia locale, impegnato a far attraversare i bambini verso la scuola primaria. Non solo l’uomo non ha rispetto i segnali, ha pure abbassato il finestrino e ha imprecato contro l’agente alla presenza di bambini.

Poi il 40enne è ripartito ma è stato rintracciato a breve distanza dall’agente che gli ha elevato una sanzione di 100 euro per aver bestemmiato, in base all’articolo 724 del Codice di procedura penale.