Muore in casa, il cane lo veglia per 4 giorni

Da 4 giorni i vicini non lo vedevano e sentivano spesso abbaiare Luna, il suo cane pastore tedesco. Dramma della solitudine ad Arcore: uomo sulla settantina trovato morto nella sua abitazione a Bernate.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto stamattina, sabato 17 giugno 2023, poco dopo mezzogiorno. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa dell'uomo, residenti in via Durini i quali, non vedendo l'uomo uscire di casa da qualche giorno, hanno allertato la Polizia locale.

Macabra scoperta ad Arcore

Macabra scoperta nella tarda mattinata di oggi in piazza Durini a Bernate, frazione di Arcore. I primi ad arrivare in piazza Durini sono stati gli agenti della Polizia locale. Subito dopo è arrivata l'ambulanza e i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno aperto la persiana di una finestra e sono riusciti ad entrare nell'abitazione, constatando il decesso dell'uomo, avvenuto già da qualche giorno.

La testimonianza dei vicini di casa

Stando a quanto raccontato dai vicini l'uomo, trovato morto nella sua abitazione, era arrivato a Bernate da una decina di anni ma era conosciuto e benvoluto.

"Ogni tanto lo vedavamo passeggiare per la frazione con la sua inseparabile Luna, il pastore tedesco - hanno sottolineato alcuni vicini di casa dell'uomo - Da qualche giorno non lo vedavamo uscire di casa. Ci è sembrato strano perchè di solito si posizionava fuori da casa sua sulla sedia e se ne stava lì per ore. Abbiamo pensato che non stesse bene ma nessuno di noi poteva pensare ad un epilogo del genere".

I soccorsi