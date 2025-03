Muore per un'infezione polmonare a 48 anni, espiantate le cornee

Grande cordoglio a Giussano per la prematura scomparsa di Ilaria Barzaghi, 48 anni. La donna è deceduta all'ospedale di Vimercate a causa di un'infezione polmonare acuta. Espiantate le cornee.

La malattia sopraggiunta all'improvviso

Un’infezione polmonare acuta sopraggiunta all’improvviso che in pochi mesi l’ha strappata alla vita.

C’è grande cordoglio per la prematura scomparsa di Ilaria Barzaghi, 48 anni, deceduta all’ospedale di Vimercate il 23 marzo. Nubile, risiedeva con la mamma Silvana Pozzoli e il fratello Andrea in via Parini; il papà Antonio Barzaghi, che era stato il titolare di una lavanderia in via Borella, si è spento nel 2018. Una famiglia molto unita e anche molto conosciuta in città. La malattia l’ha colpita improvvisa e subdola subito dopo Natale. Erano stati effettuati una serie di controlli e la situazione sembrava sotto controllo, fino a quando nell’ultimo periodo, il suo stato di salute è iniziato a peggiorare. Pochi giorni fa si è verificata una crisi respiratoria, imprevista, che, purtroppo, non le ha dato scampo.

Lavorava in lavanderia

Ilaria aveva lavorato proprio nella lavanderia della famiglia in passato, e quando il negozio aveva chiuso, per cessata attività, aveva trovato impiego presso la lavanderia della Esselunga di Paina dove lavorava praticamente sin dall’apertura.

Ragazza solare, piena di vita, amava molto stare in famiglia con i genitori e il fratello, ma aveva anche molti amici con i quali faceva qualche gita fuori porta, qualche cena o viaggio.

Grande partecipazione ai funerali

Davvero tante sono state le persone che le hanno dato l’ultimo saluto in casa funeraria prima delle esequie e al funerale celebrato in basilica a Giussano, mercoledì 26 marzo.

Tanti hanno voluto renderle omaggio e salutarla un’ultima volta, compresi i compagni di scuola e di classe (1976), parecchi dei quali non vedeva o non incontrava da tantissimo tempo. La basilica era stra piena di gente; c’erano colleghi di lavoro, vicini di casa, amicizie della parrocchia e altri ancora che non hanno voluto mancare a questo ultimo appuntamento di saluto.

Ha donato le cornee

Una donna piena di amici e molto generosa, fino alla fine: i familiari infatti hanno subito aderito alla richiesta dei medici di poter prelevare le cornee perché altre due persone potessero tornare a vedere e tornare alla vita piena.

Un gesto «esemplare» che racconta la disponibilità e la grande attenzione che Ilaria ha sempre avuto per gli altri. La donazione di Ilaria è la quinta a Giussano dall’inizio dell’anno.