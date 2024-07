Muratore morto dopo la caduta dal balcone, domani l'addio a Sesto Renato Gagliardi

Saranno celebrati domani, giovedì 25 luglio, i funerali di Sesto Gagliardi, da tutti conosciuto come Renato, il muratore besanese morto domenica a Missaglia dopo una tragica caduta dal balcone della casa che stava ristrutturando.

Il tragico incidente

La tragedia si è consumata nel pomeriggio domenica. Gagliardi - 58 anni, originario di Renate, casa a Montesiro, frazione di Besana - stava svolgendo alcuni lavori in un appartamento di sua proprietà che si trova in una corte di via Casati a Maresso (Missaglia). Attorno alle 17, per cause al momento ignote, aveva perso l'equilibrio mentre si trovava sul ballatoio dell'abitazione ed era precipitato da un'altezza di circa 6 metri.

Soccorso dai vicini di casa, le sue condizioni erano apparse sin da subito estremamente gravi. Sul posto, in codice rosso, erano intervenute autoambulanza e automedica e a breve distanza dal luogo dell'incidente era atterrato anche l'elicottero che lo aveva poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Lecco.

Poco dopo l'arrivo al Pronto soccorso, era stato purtroppo dichiarato il decesso del 58enne.

Domani l'addio

Il rito funebre sarà celebrato domani, giovedì 25 luglio, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di Montesiro. Gagliardi lascia la moglie Katia e la figlia Melissa.