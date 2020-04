Nasce il Fondo Seregno Solidale per aiutare chi è in difficoltà. Anche il Comune farà ovviamente la sua parte in merito, con uno stanziamento ad hoc.

Il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, ha annunciato oggi l’avvio dell’iniziativa Fondo Seregno Solidale. “Non possiamo abbracciarci oggi, ma possiamo darci una mano” ha detto il primo cittadino. L’Amministrazione comunale infatti intende, con il fondo appena lanciato, andare in aiuto nelle situazioni di maggiore fragilità, per il sostegno relativo a beni e bisogni di prima necessità.

“Chiediamo a tutti, imprese e cittadini che hanno la possibilità, di darci una mano a far crescere questo fondo. Anche il Comune farà ovviamente la sua parte in merito, con uno stanziamento ad hoc”.

LEGGI ANCHE: A Seregno i decessi per Coronavirus salgono a nove

Per donare sul Fondo appena lanciato è possibile effettuare un versamento sul conto Banco BPM Spa – Filiale di Seregno (via Montello/via Circonvallazione). Intestato a Comune IBAN = IT 77 G 05034 33842 000000019900. – Indicate nella causale SEREGNO SOLIDALE – DONAZIONE ORD. PRO.CIVILE 658-20.

LEGGI ANCHE: Importanti novità a Seregno per le rette delle scuole materne

“Rendiconteremo l’impiego di queste risorse”

“Grazie a tutti gli imprenditori, le associazioni e le singole persone che già da un paio di settimane circa si sono proposti di donare per aiutare chi si trova in difficoltà – ha concluso Rossi. Grazie per quello che fate e farete, ci impegniamo ovviamente a rendicontare pubblicamente l’impiego di queste risorse”.

Pronti per i buoni spesa

In ultimo il sindaco ha annunciato che l’Amministrazione comunale è pronta per lanciare anche ‘iniziativa dei buoni spesa. Maggiori informazioni saranno disponibili nelle prossime ore.

TORNA ALLA HOME