A Seregno salgono a nove i decessi

Ammontano a oltre 238mila euro le risorse per il Comune di Seregno da destinare alle famiglie bisognose a seguito dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Intanto salgono a nove i decessi per il Covid-19.

Oltre 238mila euro per le famiglie bisognose

All’Amministrazione di Seregno sono stati assegnati circa 238mila euro – per la precisione 238.490,86 euro – come Fondo di solidarietà alimentare da destinare alle famiglie bisognose che attraversano un periodo di difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus. E’ una quota del fondo complessivo di 400 milioni di euro stanziato dal Ministero dell’Interno per l’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare.

A breve le modalità di erogazione alle famiglie

La scorsa domenica si è riunita la Giunta del sindaco Alberto Rossi per ragionare sulle modalità della distribuzione, in collaborazione con i Servizi sociali comunali. Nelle prossime ore verranno messe a punto le modalità pratiche per l’accesso e l’erogazione dei contributi: le modalità saranno concordate con gli altri Comuni della Provincia di Monza e Brianza. I cittadini dovrebbero avere istruzioni più dettagliate entro la metà di questa settimana.

La triste contabilità dei deceduti da Covid-19

Nella tarda serata di ieri, lunedì, il sindaco Alberto Rossi sul profilo Facebook come tutti i giorni precedenti ha aggiornato la situazione in città. I decessi causati da Covid-19 sono saliti a nove, crescono a 88 le persone positive e 97 quelle in sorveglianza attiva. Poco fa, a mezzogiorno, in municipio osservato un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta per ricordare le vittime del virus alla presenza delle autorità civili e religiose. Presente anche il neo comandante della Polizia locale, Maurizio Zorzetto, alla sua prima uscita pubblica in città.

