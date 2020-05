Negli ultimi dieci giorni 23 nuovi positivi a Desio (erano stati sei nei dieci giorni precedenti) VIDEO

Negli ultimi dieci giorni 23 nuovi positivi a Desio (erano stati sei nei dieci giorni precedenti). Il sindaco “Attenzione, il virus non è sparito. Servono comportamenti responsabili”.

Negli ultimi dieci giorni 23 nuovi positivi a Desio

Il sindaco di Desio nella serata di ieri, domenica 24 maggio, è tornato ad aggiornare i suoi concittadini sull’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus e sul contagio in città.

Il dato che maggiormente balza all’occhio è quello relativo ai contagi negli ultimi dieci giorni (dal 13 al 23 maggio), periodo nel quale si sono registrati 23 nuovi positivi a Desio. Nei dieci giorni precedenti ( dal 2 al 12 maggio) erano stati conteggiati solo sei nuovi casi (esclusi i positivi della casa di riposo).

“Lascio a voi i commenti e le valutazioni su questi dati” – ha detto il sindaco Roberto Corti. “Ci si sta ammalando di più, la gente ovviamente, finito il lockdown esce di più. Ma attenzione perché il virus non è sparito. Il virus continua a circolare e spetta alla nostra responsabilità evitare comportamenti rischiosi”.

“Qui a Desio in questi giorni c’è in giro una marea di gente – ha proseguito il sindaco. Ci sono in giro tanti, troppi ragazzi in compagnia, molto spesso senza mascherina o, se ce l’hanno, non coprono naso e bocca e queste purtroppo sono le condizioni che possono favorire il contagio. Inoltre il distanziamento non viene rispettato. E invece le persone devono capire che mascherina e distanziamento valgono sempre, anche quando si va dagli amici o da un parente”.

“Non possiamo pensare che ci sia uno stato di polizia con gli agenti e i Carabineiri che vanno in giro a rincorrere chiunque si trovi in assembramento – ha aggiunto Corti – quindi o si mettono in pratica comportamenti responsabili oppure il rischio che ci ricadiamo dentro non è così remoto”.

I dati sul contagio in città da inizio pandemia

Il sindaco ha fatto anche una panoramica complessiva sul contagio in città dall’inizio dell’emergenza ad oggi, ricordando anche i dati della casa di riposo.

“Dall’inizio della pandemia i positivi a Desio sono stati 305, 36 i decessi di cui 18 nella casa di riposo. Sono 147 le persone che si sono negativizzate, di cui 20 nella casa di riposo, mentre ce ne sono 93 che sono attualmente positive, di cui 49 nella casa di risposo. Infine ci sono 30 persone che non è ancora chiaro se siano in ospedale o a domicilio”.

“La situazione nella casa di riposo è fortunatamente molto migliorata – ha spiegato Corti – e c’è stata l’apertura di un ulteriore reparto pulito. Permangono le problematiche di personale mentre l’altra notizia confortante è che nell’ultima settimana non ci sono stati decessi”.

Qui il discorso completo dei sindaco

TORNA ALLA HOME