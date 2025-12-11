I Carabinieri hanno scoperto che la merce era frutto di diversi furti commessi ai danni di una catena di un noto marchio. I tre soggetti sono indagati per ricettazione

Viaggiavano con circa 10mila euro di merce nel bagagliaio di cui non sono riusciti a spiegare la provenienza. Ciò ha insospettito i Carabinieri di Arcore che hanno così effettuato ulteriori accertamenti scoprendo che la merce – tutti prodotti per l’igiene personale, cosmetici e profumi – era frutto di diversi furti commessi ai danni di esercizi commerciali appartenenti ad una sola e nota catena.

Nel bagagliaio cosmetici e profumi per 10mila euro, tre persone denunciate

I Carabinieri della Stazione di Arcore agli ordini del luogotenente Luca Carboni, hanno così denunciato in stato di libertà tre cittadini di nazionalità rumena, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, già noti alle Forze dell’Ordine e senza fissa dimora sul territorio nazionale, ritenuti responsabili del reato di ricettazione.

Nel dettaglio nella serata di domenica 7 dicembre 2025, durante un controllo alla circolazione stradale in via Casati, i militari dell’Arma hanno fermato un’autovettura con a bordo i tre soggetti. Il comportamento sospetto degli occupanti ha indotto gli operanti a procedere con un’ispezione approfondita del mezzo.

All’interno del bagagliaio e sui sedili posteriori sono stati rinvenuti numerosi articoli per l’igiene personale, cosmetici e profumi – molti dei quali ancora muniti di dispositivi antitaccheggio – di cui i tre, come detto, non hanno saputo giustificare la provenienza.

I successivi accertamenti incrociati hanno consentito di stabilire che i prodotti erano il frutto di diversi furti commessi ai danni di esercizi commerciali appartenenti alla stessa catena di un noto marchio.

Sebbene non sia stata riscontrata la flagranza del reato, gli elementi raccolti hanno consentito di configurare a carico dei tre soggetti gravi indizi in ordine al reato di ricettazione.

L’intero materiale, per un valore stimato di circa 10.000 euro, è stato sottoposto a sequestro e successivamente restituito al responsabile dell’attività commerciale.