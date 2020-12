Nel presepe del Municipio spunta la statuina dedicata al compianto segretario comunale

Nel presepe del Municipio di Correzzana spunta la statuina dedicata al compianto segretario comunale, il dottor Vincenzo Del Giacomo, scomparso la scorsa primavera a causa del Covid.

La statuina dedicata al compianto segretario comunale

Il presepe era una delle sue grandi passioni. Quello del municipio di Correzzana lo aveva realizzato lui, a mano, facendo persino arrivare le statuite da San Gregorio Armeno. E tra i personaggi classici, le icone della Natività e i pastori, da oggi c’è anche lui, il compianto segretario comunale Vincenzo Del Giacomo. Un vero e proprio omaggio quello offerto dai dipendenti degli uffici comunali e dall’Amministrazione, che in questa maniera piuttosto originale vogliono tenere vivo il ricordo del professionista 65enne scomparso la scorsa primavera a causa del Covid.

“Il ricordo di una persona generosa e affabile”

L’idea di fare qualcosa per ricordarlo è venuta ai dipendenti: una volta chiesto il consenso alla famiglia del dottor Del Giacomo, la sua foto è stata spedita alle botteghe di via San Gregorio Armeno per far realizzare la statuina a sua immagine e somiglianza.

“Abbiamo voluto rappresentarlo così, ricordandolo simbolicamente mentre spiega ai bambini della scuola dell’infanzia, in visita per gli auguri di Natale, la storia di ogni statuina – le parole del sindaco Marco Beretta – Un sentito omaggio che ci siamo sentiti di porgere alla memoria di una persona generosa, affabile e disponibile, che ha saputo mettere le proprie competenze di professionista al servizio della nostra comunità”.

TORNA ALLA HOME