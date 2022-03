Nova Milanese

Serata di controlli straordinari di Polizia di Stato e Polizia Locale nella zona della movida.

Era nel pub senza Green pass: cliente multato insieme al titolare del locale. E' successo ieri sera in un esercizio pubblico di Nova Milanese, durante un maxi controllo del territorio comunale da parte di Polizia di Stato e Polizia Locale.

Nel pub senza Green pass, multati cliente e titolare

Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio svolto dalla Questura, nella serata di ieri, 8 marzo 2022, è stato disposto dal questore Marco Odorisio, personale della Questura di Monza e della Brianza, insieme ad equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Milano e della Polizia Locale di Nova Milanese, ha svolto mirati controlli nelle aree cittadine dei locali della movida. I controlli hanno interessato le aree di via Venezia, via Favaron, piazza Salvo d’Acquisto, via Locatelli e via Diaz.

Controllate 141 persone

Nel corso dei servizi, finalizzati anche al rispetto della normativa anti Covid, sono state controllate 141 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, 3 veicoli, 5 bar, un ristorante e un centro scommesse. All’interno di uno degli esercizi pubblici, un pub, è stato sorpreso un cittadino privo di Green pass: è stato sanzionato dai poliziotti. Sanzionato anche il titolare per aver disattesso l'obbligo di vigilanza e controllo sulla clientela.

I controlli proseguono

Inoltre, nei confronti del conducente di uno dei veicoli controllati, è stata elevata una sanzione per la mancanza dei documenti assicurativi dell’auto. Nei prossimi giorni le attività di controllo straordinario del territorio proseguiranno anche in altri comuni della Provincia, sempre nell’ottica di “ascolto e risposte alla comunità, al fine di acquisire elementi e informazioni necessarie per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni delinquenziali e di degrado" spiega una nota della Questura di Monza e Brianza.