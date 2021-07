Nella movida e sulle arterie stradali con Spidi, il cane antidroga

Posti di controllo sulle arterie a più alto scorrimento e nei luoghi "caldi" della città per prevenire e contrastare la movida selvaggia, il mancato rispetto della normativa anti-Covid e del Codice della strada e lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Al fianco degli agenti della Polizia Locale anche un cane antidroga.

Un'unità cinofila per il servizio serale

Nel fine settimana tre pattuglie del Comando di Cesano Maderno, supportate da una pattuglia della Polizia Provinciale e da un’unità cinofila della Polizia Locale di Spirano, nella bergamasca, con il cane antidroga Spidi, hanno passato in rassegna i luoghi sensibili del territorio comunale. Il servizio, iniziato alle 20, si è protratto fino a mezzanotte.

Tappa nei luoghi sensibili

Divisi in gruppi, gli agenti e la dirigente-comandante Francesca Telloli hanno effettuato posti di controllo sulla Nazionale dei Giovi e in via Indipendenza, due delle direttrici stradali più trafficate del territorio comunale, e hanno fatto tappa alla stazione ferroviaria di via Volta, nella centralissima piazza Vittorio Veneto e nelle piazze più periferiche. Con loro, come detto, anche i colleghi della Polizia Provinciale e Spiri, il labrador antidroga.

Una sanzione e una denuncia

Due i provvedimenti. Il primo è una sanzione nei confronti di un neopatentato sorpreso in via Indipendenza in stato di ebbrezza al volante di un’auto: a chi ha preso la patente da meno di tre anni non è concesso guidare nemmeno con un tasso alcolemico inferiore agli 0,5 grammi per litro di sangue; la seconda è una denuncia nei confronti di un ventenne del Bangladesh che, fermato sulla Nazionale dei Giovi, ha esibito una patente di guida falsa.

Le parole del sindaco

Il sindaco Maurilio Longhin, grato agli agenti "che hanno dato la loro disponibilità" per il servizio specifico e alla dirigente Telloli "la progettualità che sta dando i suoi frutti", evidenzia come la Polizia Locale sia intervenuta "in modo efficace nell’ultimo mese" perché la movida non degeneri: "Io stesso ho fatto un giro della città giovedì sera e non ho riscontrato i problemi di inizio estate".