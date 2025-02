Nel pomeriggio del 16 febbraio 2025, i Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno tratto in arresto un 42enne di Giussano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingentissimo quantitativo di droga.

Nella sua casa aveva quasi 60 chili di hashish, arrestato un giussanese

I militari, a conclusione di accurati accertamenti investigativi, hanno sottoposto d’iniziativa a perquisizione domiciliare l’abitazione del giussanese dove sono stati trovati e sequestrati 56,350 kg di hashish, suddiviso in centinaia di panetti, pronti per essere immessi sul “mercato” degli stupefacenti.

L'arrestato, sul quale pende una pesante accusa, si trova ora ristretto presso la casa circondariale di Monza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il rinvenimento dell’ingente quantitativo di hashish, rappresenta uno dei maggiori sequestri di sostanze stupefacenti nella zona, per il quale sono in corso ulteriori indagini per accertarne la provenienza, la destinazione e la complicità di altri soggetti nell’illecita attività.