Nell’anno della pandemia 5mila interventi dei Vigili del fuoco sul territorio VIDEO

E’ stato un anno difficile, carico di avversità dovute alla pandemia da Coronavirus, carico di sfide per medici, infermieri, operatori e volontari del 118, particolarmente intenso anche per i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Monza e Brianza che oggi, in occasione di Santa Barbara, tirano un bilancio del 2020.

Nell’anno della pandemia, 5mila interventi dei Vigili del fuoco sul territorio

Nonostante il periodo di emergenza e di lockdown il Comando in questi mesi ha garantito la continuità dei servizi alla comunità effettuando nell’ultimo anno circa 5mila interventi sul territorio. Questo grazie al lavoro dei tantissimi pompieri presenti sul territorio nei distaccamenti di Monza, Desio, Seregno, Carate, Bovisio, Lissone, Lazzate e Vimercate.

Proprio in occasione di Santa Barbara i Vigili del Fuoco hanno voluto creare e diffondere un video per riassumere le attività dell’anno e, come detto dal Comandante Provinciale Claudio Giacalone, per augurare una rapida uscita da questa crisi sanitaria che stiamo attraversando.

Le celebrazioni

Questa mattina in Duomo a Monza alle ore 11.00 è stata celebrata da Don Silvano Provasi la Santa Messa alla presenza del Comandante di Monza Giacalone e delle autorità provinciali. A causa della pandemia non è stato possibile aprire le porte della caserma al pubblico, né è stata effettuata alcuna dimostrazione o esercitazione da parte dei Vigili del fuoco.

