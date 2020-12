Nell’ultima settimana 152 morti in Provincia MB per coronavirus. E’ purtroppo il record di decessi di questa seconda ondata, in netto calo viceversa i contagi.

Dopo che nel mese di novembre si sono registrati oltre 500 morti per Covid, anche il mese di dicembre non è iniziato sotto i migliori auspici purtroppo. Nella settimana che va da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre abbiamo infatti contato in Provincia di Monza e della Brianza ben 152 decessi.

In questa seconda ondata della pandemia non ne avevamo mai registrati così tanti, il picco lo avevamo toccato la settimana precedente, con 131 morti.

Dall’inizio della pandemia i morti nella nostra Provincia hanno superato quota 1.660, per la precisione alla data di oggi, lunedì 7 dicembre, siamo a 1.615 (soltanto 5 i decessi registrati oggi), oltre 700 quelli relativi a questa seconda ondata.

In Italia alla data di oggi causa Covid ci hanno lasciato oltre sessantamila persone, per la precisione 60.606 (come se fosse stata spazzata via quasi metà della popolazione della città di Monza), mentre in Lombardia i morti sono più di 23mila (23.080), per dare un’idea in pochi mesi nella nostra regione è «sparita» la popolazione di cittadine come Meda, Muggiò o Nova Milanese.

Aumentano i morti, calano i contagi

Ciò che fa ben sperare per il prossimo futuro è che, a fronte di un aumento dei decessi, calano decisamente i contagi. Attualmente sono 44.783, oggi se ne sono contati 179.

Nell’ultima settimana si sono registrati 2.079 contagi, siamo tornati ai livelli di metà ottobre, dopo che tra la fine di ottobre la prima metà di novembre abbiamo sfiorato i 7.000 contagi settimanali. Poi il calo a 5.795, quindi a 3.565 e infine questa settimana a 2.079, con un calo del 41,5% rispetto ai sette giorni precedenti.

La media provinciale di contagiati sulla popolazione è ormai superiore al 5%, precisamente al 5,12%, inferiore alla sola Provincia di Varese arrivata al 5,19%. A Monza e Brianza il picco più alto è a Limbiate con il 6,80%, seguita da Cogliate al 6,67%.

Le restrizioni della zona rossa e ora della zona arancione hanno insomma fatto effetto e frenato i contagi. Non hanno ancora inciso viceversa sui decessi ma a breve, stando al parere degli esperti, anche il numero dei morti dovrebbe calare sensibilmente. Almeno è quello che ci auguriamo, perché sono davvero tanti.

