Tornano a scendere i contagi per Covid, calano anche i ricoveri

Tornano a scendere i contagi per Covid a Desio, dopo una lieve impennata rilevata la scorsa settimana. Calano anche i ricoveri in ospedale.

Meno contagi per Covid, calano i ricoveri

I dati, comunicati dal sindaco, Roberto Corti, sono relativi a domenica 9 maggio. I positivi totali nella seconda ondata sono 3896, mentre i negativizzati sono 3687. Gli attualmente positivi sono 145, in calo rispetto a sette giorni fa. I decessi sono invece 64. Guardando ai dati, in media è di 8,6 casi al giorno. Un trend che mostra una lieve decrescita rispetto a una settimana fa.

Il sindaco raccomanda: “Massima attenzione”

Il sindaco, nonostante la situazione sia in miglioramento, raccomanda ancora massima attenzione. “Tutto dipende dai nostri comportamenti”, è il monito. Per quel che riguarda i ricoveri, i pazienti in ospedale per il Covid sono 44, contro i 67 dello scorso lunedì. Di questi, cinque risultano ricoverati in terapia intensiva, nove con il Cpap, nessuno in attesa al Pronto soccorso.