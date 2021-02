No al cemento nel parco 2 Giugno della Porada a Seregno. E’ la presa di posizione del circolo locale di Legambiente durante i lavori per la posa dei nuovi giochi per i bambini, di fronte al veliero. Il sindaco Alberto Rossi: “E’ necessario per realizzare i giochi inclusivi”.

Non vogliamo il cemento nel parco

Dura presa di posizione di Legambiente Seregno contro il cemento nel parco 2 Giugno alla Porada. La esprime Antonello Dell’Orto, mentre sono in corso i lavori per la posa dei giochi inclusivi nei pressi del veliero. Nei giorni scorsi è stata realizzata una base in cemento sulla quale verrà montato un “labirinto magico” per il divertimento dei bambini, anche diversamente abili. “Siamo favorevoli al gioco dei più piccoli all’aria aperta, ma non alla cementificazione di uno spazio verde”, commenta l’attivista sul Giornale di Seregno.

La replica del sindaco Rossi

“Non c’è alcuna volontà di cementificare il parco – è la risposta del sindaco Alberto Rossi – I giochi saranno inclusivi, per questo è necessaria una pavimentazione in gomma che garantisce una maggiore elasticità e una maggiore sicurezza rispetto ad altre soluzioni, tipo la corteccia. Vista la scelta della gomma, è necessario poggiarla sul sottofondo e non sul nudo terreno”.

Nuovi giochi in una dozzina di parchi

I nuovi giochi finanziati dal Comune sono previsti in una dozzina di parchi pubblici: attualmente i lavori sono in corso nei parchi Giovanni Paolo II di via Stoppani e 2 Giugno alla Porada. Nelle prossime settimane proseguiranno nel parco Falcone e Borsellino e nei giardini comunali di via Luini in zona Ceredo. L’investimento supera i 100mila euro e la progettazione prevede anche nuove panchine e arredi urbani nei parchi e nei giardini comunali.

Il servizio completo sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.