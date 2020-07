“Noi e il Covid-19”: in diretta Facebook l’incontro con il medico. Lo propone la Cooperativa Sociale Aeris sul blog Sguardi Resilienti. Ospite il medico Domenico Restifo.

Noi e il Covid-19: come la pandemia in corso ci ha cambiato, cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro prossimo, e come districarsi tra informazioni attendibili e fake news?

Sguardi Resilienti, il nuovo blog crossmediale di Aeris Cooperativa Sociale, ospita in diretta Facebook domani, giovedì 9 luglio 2020, ore 17:00, l’intervista di Daniele Biella, coordinatore del blog, a Domenico Restifo, medico ematologo che durante i drammatici mesi del lockdown ha avuto un ruolo fondamentale anche a livello emotivo nel tenere i contatti fra le persone ricoverate nei reparti Covid dell’Ospedale di Vimercate e i loro parenti.

Restifo, inoltre, svolge un’intensa e preziosa attività divulgativa e di recente ha contribuito con un proprio testo al libro Emozioni virali – Racconti dai medici nella pandemia (Il Pensiero Scientifico Editore), nato da un gruppo di ben centomila medici d’Italia che, in questi mesi, si sono confrontati sulla malattia. Gli introiti del libro saranno devoluti alla famiglie del personale medico deceduto per Covid-19.

L’intervista in diretta sarà sulla pagina Facebook ufficiale di Aeris www.facebook.com/ aeriscoopsociale (visibile anche a chi non ha un profilo personale sul social network); verrà poi ripresa sul blog all’indirizzo web aeris-sguardiresilienti. blogspot.com per essere usufruibile anche successivamente.

