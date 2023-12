Non ce l'ha fatta il 65enne investito da un pirata della strada

Per sei giorni ha lottato in un letto dell'ospedale Niguarda, ma alla fine non ce l'ha fatta: Agostino Gualdi, 65 anni, residente a Giussano, è spirato dopo essere stato travolto da un pirata della strada

Travolto da un pirata della strada

Agostino Gualdi è spirato oggi, sabato 9 dicembre, in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato da domenica in prognosi riservata.

Per sei giorni ha lottato tra la vita e la morte dopo il drammatico incidente occorso domenica 3 dicembre quando, uscito per la consueta passeggiata con il cane nel dopo pranzo, mentre stava attraversando in via Comasina a Verano Brianza, è stato travolto da un'auto pirata che poi ha proseguito la marcia senza fermarsi a prestare soccorso.

Le condizioni disperate

Gualdi a causa dell'urto violento era finito a bordo strada mentre il cane, spaventatissimo, era scappato ripercorrendo la strada fino ad arrivare a casa.

Qui ad accorgersi del suo arrivo è stato un parente che, insospettito dal fatto che il cane fosse rientrato da solo, ha provato a percorrere il percorso che solitamente Agostino faceva con il suo amico a quattro zampe, trovando appunto il 65enne riverso a terra in via Comasina. Intanto alcuni testimoni, che tuttavia non sono riusciti a identificare con chiarezza l'autovettura e nemmeno a prendere la targa, avevano già allertato i soccorsi. Agostino presentava traumi cranici importanti e fratture multiple. Il trasporto in ospedale è stato immediato: il 65enne era stato ricoverato al Niguarda di Milano in condizioni gravissime