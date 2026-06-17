L'uomo era stato rinvenuto a Lentate sul Seveso riverso a bordo strada, trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo è purtroppo spirato

Non ce l’ha fatta purtroppo il ciclista 56enne, trovato nella giornata di ieri, martedì 16 giugno, in arresto cardiorespiratorio a bordo strada a Lentate sul Seveso.

Non ce l’ha fatta il ciclista 56enne trovato in arresto cardiorespiratorio

L’uomo era stato rinvenuto lungo la via Per Mariano all’incrocio con via Per Figino, steso a terra accanto alla sua bicicletta. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe accusato un malore che lo avrebbe portato poi a cadere dalla bici.

Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di poco tempo hanno portato sul posto un’ambulanza in codice rosso ed un’automedica, oltre che una pattuglia dei Carabinieri.

L’arrivo al San Gerardo

Il personale sanitario aveva immediatamente praticato le manovre di rianimazione e successivamente aveva trasferito d’urgenza il 56enne all’ospedale San Gerardo di Monza, dove però purtroppo il ciclista non ce l’ha fatta ed è così spirato.