Non ce l'ha fatta il giovane centauro vittima di un incidente a Ornago

Una notizia terribile che mai avremmo voluto dare: Stefano Castro, il giovane centauro rimasto vittima di un incidente avvenuto due settimane fa a Ornago non ce l'ha fatta. Il 21enne residente a Burago Molgora si è spento nella serata di ieri, mercoledì 26 ottobre, a causa delle ferite riportate nello schianto.

L'incidente di Ornago

Una doccia gelata per l'intera comunità di Burago, dove il ragazzo poco più che ventenne viveva insieme alla famiglia di origini cubane. Il sinistro, ricordiamo, era avvenuto lungo via Roma lo scorso mercoledì 12 ottobre: il giovane si trovava a bordo della proprio motocicletta quando si era scontrato contro un'auto. L'impatto era stato violentissimo e le sue condizioni erano apparse fin da subito piuttosto critiche. Sul posto era intervenuto anche l'elisoccorso.

Due settimane di agonia

Immediatamente era stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato operato d'urgenza e poi ricoverato nel reparto di Neurorianimazione, in Terapia intensiva. Qui è rimasto per due settimane, lottando per la vita e la morte, con il persone medico che ha fatto veramente di tutto per salvarlo. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Troppo profondi i traumi e le ferite riportate nello schianto: Stefano si è spento nella serata di ieri, gettando nello sconforto l'intera Burago.