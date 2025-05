Non ce l'ha fatta la pensionata investita mercoledì in bici da un camion

Ancora un incidente mortale in quello che ormai è stata ribattezzato come l’incrocio "maledetto" che necessita di essere messo presto in sicurezza. Ancora sangue, purtroppo, sulle strade arcoresi.

Non ce l'ha fatta la 72enne pensionata residente nella frazione La Cà di Arcore che mercoledì mattina, 21 maggio 2025, è rimasta coinvolta nel drammatico incidente stradale avvenuto in via Monte Rosa, ad Arcore, quasi all'altezza dell'incrocio con le vie San Martino e Resegone.

La donna, Marinella Malacrida, classe 1953, residente in città, è deceduta nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 23 maggio, all'ospedale Niguarda di Milano dove mercoledì era stata trasportata in condizioni disperate. La donna ha lottato con tutte le sue forze ma, evidentemente, sono risultate troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro con un mezzo pesante. La pensionata, ricordiamo, si trovava in sella alla propria bicicletta quando è stata falciata da un camion.

Ciclista investita da un mezzo pesante

L'allarme è scattato intorno alle 10.30 di mercoledì mattina: il drammatico sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale che porta in direzione di Lesmo, all'altezza dello stabilimento "Rovagnati" e dell'incrocio con via San Martino. Le condizioni della ciclista, fin dal primo momento, si erano rivelate gravissime.

Sul posto l'elisoccorso

Immediati i soccorsi in codice rosso: sul posto era arrivata un'ambulanza, l'automedica e persino l'elisoccorso che si era alzato in volo da Milano atterrando nel vicino eliporto dell'azienda Rovagnati. La donna era stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Sul luogo dell'incidente si erano portati anche gli agenti della Polizia locale di Arcore e i Carabinieri della stazione cittadina per i rilievi di rito e per accertare le eventuali responsabilità del caso.

L'impatto violento con il mezzo

L’impatto, violentissimo, aveva causato un grave trauma cranico per Malacrida. Secondo le prime ricostruzioni, la 72enne stava procedendo in bicicletta in direzione Villasanta quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è stata travolta dal mezzo pesante che si trovava alle sue spalle e che aveva alla guida un 50enne residente in Brianza che, fortunatamente, non ha riportato ferite.

Ora toccherà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità anche grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del Comune, ubicate e a pochi metri di distanza dal sinistro.

Quattro anni fa la morte di Francesca Fumagalli

L’episodio, seppur con una dinamica diametralmente diversa, ha fatto subito venire in mente il drammatico incidente mortale accaduto esattamente quattro anni fa, nel quale perse la vita la giovane mamma Francesca Fumagalli di Casatenovo. A tal proposito davvero singolare il fatto che martedì pomeriggio 20 maggio, proprio poche ore prima del sinistro, l’assessore alla Sicurezza del comune di Arcore Luca Travascio e il presidente dell’associazione 2Nove9, vittime della strada, Roberto Cancedda, si erano incontrati in municipio per parlare del crocevia tra viale Monte Rosa e San Martino che presenta molte criticità dal punto di vista della sicurezza.