Non ce l'ha fatta l'anziana investita mercoledì da uno scooter

Tragedia

L'incidente è avvenuto in via Milano, la 91enne era stata ricoverata in gravissime condizioni al San Gerardo.

Non ce l'ha fatta l'anziana investita mercoledì a Desio in via Milano da un 74enne che procedeva in sella a uno scooter. La 91enne, subito dopo l'incidente, era stata ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Monza. Oggi, domenica 17 agosto, è arrivata la tragica notizia del decesso.

E' morta la 91enne investita mentre attraversava sulle strisce

L'investimento è avvenuto pochi minuti dopo le 10 di mercoledì, 13 agosto, all'altezza del civico 314 di via Milano, a Desio. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'Automedica e un'ambulanza per prestare le prime cure, oltre alle pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e per disciplinare il traffico. Secondo una prima ricostruzione, confermata da un testimone oculare, la donna attraversava con la bicicletta la strada sulle strisce pedonali, da destra a sinistra rispetto alla direzione dello scooter, modello Kymco, che marciava verso la rotatoria di corso Italia, in direzione di Seregno.

Le condizioni dell'anziana erano parse critiche fin da subito

Leggere contusioni per il motociclista 74enne di Seregno che l'ha travolta, mentre la 91enne è caduta a terra battendo la testa, riportando gravi lesioni che sono risultate fatali. L'anziana era stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni erano parse fin da subito molto critiche. Intanto sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale di Desio per ricostruire l'esatta dinamica e definire le responsabilità.