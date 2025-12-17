Non ce l’ha fatta l’anziano caduto dopo essere stato urtato da un’auto

Non ce l’ha fatta. E’ morto nella giornata di ieri, martedì 16 dicembre, l’anziano che nella tarda mattinata di sabato scorso, 13 dicembre, era rimasto coinvolto, suo malgrado, in uno sfortunato incidente avvenuto a Vimercate.

La vittima è Salvatore Gatto, di Bellusco. Oggi, 17 dicembre, avrebbe compiuto 79 anni. In passato aveva abitato a lungo a Vimercate.

L’incidente nel parcheggio di un centro commerciale

L’incidente si era verificato nella tarda mattinata di sabato all’interno del parcheggio del centro commerciale Mega, in via Passirano, nel quartiere di San Maurizio.

Secondo quando ricostruito dagli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto, Salvatore Gatto stava attraversando a piedi il parcheggio quando era stato urtato, a bassa velocità, da un’auto in manovra. Alla guida un uomo di Vimercate.

Condizioni gravissime

L’anziano aveva perso l’equilibrio ed era finito a terra battendo violentemente la testa sull’asfalto. Le sue condizioni era apparse subito molto gravi. Intubato sul posto dagli operatore del 118, era stato trasferito al San Gerardo di Monza dove era stato ricoverato in Terapia Intensiva. Purtroppo non si è mai ripreso fino a ieri, martedì, quando è sopraggiunta la morte.