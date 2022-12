Non ce l'ha fatta l'anziano colpito da un malore mentre era in bicicletta

Non ce l'ha fatta l'anziano che nella giornata di ieri, giovedì 15 dicembre, è stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta lungo via Roma a Bernareggio. La vittima è Francesco Chiapparoli, 71 anni, di Verderio.

Malore fatale

Le condizioni dell'uomo erano apparse fin da subito gravissime. Nulla hanno potuto i medici dell'ospedale di Lecco che ieri mattina lo hanno preso in cura. Il 71enne era arrivato a bordo dell'elisoccorso con la massima urgenza, ma i tentativi di rianimazione operati dal personale sanitario si sono rivelati vani. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo al nosocomio.

Soccorso da un passante

L'allarme era scattato intorno alle 9 del mattino. Chiapparoli stava percorrendo via Roma sulla pista ciclabile da Verderio in direzione di Bernareggio quando, poco dopo la rotonda che conduce verso Ronco Briantino, si è accasciato a terra colpito dal malore. Il primo a prestargli soccorso è stato un passante che, accortosi dalla propria auto delle condizioni dell'anziano, si è precipitato per aiutarlo.

La corsa in ospedale

Conoscendo le manovre salvavita, il soccorritore ha provato a praticargli il massaggio cardiaco mentre allertava il 112 della situazione. Sul posto si sono precipitati i sanitari con un'ambulanza e l'elisoccorso. Disperata la corsa in ospedale, dove purtroppo Chiapparoli è stato dichiarato deceduto dal personale medico. A coordinare le operazioni, in via Roma, anche gli uomini della Polizia locale di Bernareggio.