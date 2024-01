Non ce l'ha fatta l'imprenditore edile precipitato mentre lavorava in cantiere. Marco Sottocorno, 63 anni e residente a Carnate, si è spento nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 gennaio, dopo alcuni giorni di agonia.

Deceduto l'imprenditore edile

L'incidente era avvenuto a Bernareggio nella mattinata di martedì 16 gennaio. Il titolare dell'impresa edile stava eseguendo una serie di lavori di ristrutturazione su una villetta in via Risorgimento quando, per ragioni ancora del tutto da chiarire, è caduto mentre installava una grata al primo piano dell'abitazione.

La caduta

Un volo di pochi metri, ma fatale. L'uomo ha infatti battuto violentemente la testa a terra, perdendo immediatamente i sensi. Subito è scattato l'allarme, con i paramedici del 118 che sono arrivati a bordo di un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Il carnatese è stato rinvenuto in arresto cardiaco e le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Il ricovero

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasferito con la massima urgenza e a bordo dell'elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. Dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di Neurorianimazione, il 63enne è spirato nel tardo pomeriggio di ieri, gettando nel dolore l'intera comunità di Carnate, dove l'imprenditore viveva e lavorava.