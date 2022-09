Non ce l'ha fatta l'operaio folgorato sul ponteggio in un cantiere

Non ce l'ha fatta l'operaio di 57 anni, di origini rumene, rimasto folgorato oggi, giovedì 15 settembre 2022, in un cantiere di via Umberto I, ad Arcore.

Inizialmente si pensava che l'uomo fosse stato colpito da un malore, in realtà l'operaio ha perso i sensi e ha avuto un arresto cardiaco a seguito di una potente scarica elettrica che lo ha colpito mentre si trovava sul ponteggio del cantiere.

Un cantiere nel centro di Arcore

L'allarme è scattato, verso le 13, all'interno di un cantiere al civico 9 di via Umberto I, in pieno centro, accanto allo stabile ex Olivetti e a pochi metri dalla chiesa di Sant'Eustorgio. Sul posto nel giro di pochi minuti si sono portati i Vigili del fuoco, un'automedica, un'ambulanza, e la Polizia locale guidata dal comandante Marco Bergamaschi.

Le condizioni dell'uomo, domiciliato in città e soccorso su un ponteggio di un'abitazione dove sono in corso i lavori di rifacimento del tetto e della facciata, sono apparse subito gravissime.

Tra i primi ad intervenire per cercare di salvare la vita all'operaio sono stati gli agenti della Polizia locale (che hanno la sede in via Corridoni, a pochi metri dove è avvenuta la tragedia) e alcuni medici che si trovano nella palazzina dell'Asl. Vigili e dottori hanno praticato invano il massaggio cardiaco ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare.

Il decesso è avvenuto in ospedale

I sanitari, al loro arrivo, hanno proseguito con il massaggio cardiaco. Il 57enne non ha però ripreso conoscenza. Ai medici dell'ospedale di Vimercate, dove è stato trasportato il 57enne, è toccato il compito di dichiararne la morte.

Nel frattempo il Pubblico ministero ha disposto il sequestro immediato del cantiere e l'avvio delle indagini, in collaborazione con la Polizia locale, per accertare le eventuali responsabilità per la morte dell'operaio.

La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.

