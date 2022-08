Non ce l'ha fatta Michelino dopo l'infarto sul lavoro

E' stato colto da infarto ieri pomeriggio (giovedì 25 agosto 2022) mentre era al lavoro. Purtroppo Michele Lo Sardo, per gli amici Michelino, non ce l'ha fatta.

Addio a Michelino

E' deceduto in pronto soccorso all'ospedale San Gerardo di Monza il dipendente della ditta "Giorgio Janeke" di Veduggio con Colzano dopo il grave malore accusato nel pomeriggio di ieri. L'uomo, 56 anni, era residente in paese dove era molto conosciuto. Saputa la notizia del malore, in tanti, colleghi, amici e conoscenti, erano in apprensione per le sue condizioni di salute. Purtroppo il dipendente non ha superato la crisi cardiaca.

Il malore

Erano circa le 17.30 di ieri pomeriggio quando Michelino si è sentito male. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche tanto che è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso atterrato all'interno della ditta cosmetica di via Giuseppe Verdi. Stabilizzato dal personale sanitario, che ha utilizzato anche il defibrillatore, il 56enne è stato poi trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo dove si è spento in serata.

