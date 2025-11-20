Resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di arma non convenzionale e violazione delle misure di prevenzione: i Carabinieri della stazione di Seveso hanno denunciato in stato di libertà un 45enne di Varedo.

Non si ferma all’alt e tenta la fuga: in auto una pistola scacciacani

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un’autovettura in corso Marconi a Barlassina, con a bordo un uomo e una donna, che ha destato sospetti. All’intimazione dell’alt, il conducente ha accelerato, dirigendosi sulla superstrada Milano–Meda e dando inizio a un inseguimento ad alta velocità.

Pistola scacciacani con due munizioni a salve

Durante la fuga, l’uomo si è disfatto di una custodia rigida lanciandola dal finestrino dell’auto. I militari, dopo aver fermato il mezzo, hanno proceduto al controllo dell’uomo e della donna che erano a bordo e hanno recuperato la custodia, all’interno del quale hanno rinvenuto una pistola scacciacani, priva del tappo rosso e modificata, con dentro due munizioni a salve.

Violazione del divieto di ritorno a Barlassina

Nel corso delle operazioni, il 45enne ha anche tentato di occultare un involucro con 7 grammi di hashish: è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato che l’uomo stava violando il divieto di ritorno a Barlassina, emesso dalla Questura di Monza e della Brianza.

L’arma rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’indagato è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.